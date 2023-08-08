На этой неделе в Украине уже не будет мощной жары, однако периодически будет дождить.

После жарких выходных текущая неделя приготовила для украинцев более благоприятную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие дни над нашей страной будет царить неустойчивая атмосфера. Ожидается чередование солнечной и дождливой погоды и довольно комфортные значения температуры.

В частности, по данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях местами пройдет кратковременный дождь и гроза. На остальной территории будет без осадков. Температура днем составит 21-26°, в западных областях 17-22°, а на юго-востоке и востоке страны разогреет до 27-32°.

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9 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются ночью в центральных и северных областях, днем - на северо-востоке и на крайнем западе страны.

10 августа в западной части пройдут кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории сохранится погода без осадков. Температура существенно не изменится.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный, его скорость составит 5-10 м/с.

11 августа прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Только ночью в северных, а днем в западных и южных областях будет без осадков.

Изменение погоды в Украине - что известно

С понедельника, 7 августа, в Украине стало прохладнее. Синоптик Игорь Кибальчич пояснил, что над Балтийским морем сформировался активный циклон "Zacharías". Его холодный фронт прошел через Украину и принес нам долгожданное похолодание.

Температурный фон, по данным синоптика, опустится в среднем на 6-8 °С. Только в Приазовье и на крайнем востоке еще будет довольно жарко.

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