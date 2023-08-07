До конца недели сильной жары в Украине уже не будет, однако температурные контрасты все же ожидаются.

В ближайшую неделю по всей Украине ожидается снижение температуры и периодические дожди. На западе временами будет даже прохладно, особенно по ночам, +11°....+14°. А на юге и востоке еще ожидается довольно высокая температура, но уже не +35°...+37°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 7 августа, на западе, севере и в отдельных центральных областях ожидается похолодание и местами дожди с грозами. На остальной территории еще задержится жаркая погода, +31°...+37°.

Во вторник, 8 августа, дожди продолжатся на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

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На западе Украины будет свежо, +17°...+20°, на севере и некоторых центральных областях будет более комфортно, +22°...+25°. На юге ожидается +27°...+31°, а на востоке температура снизится до +29°...+32°.

В среду, 9 августа, температура в Украине будет практически без изменений, а вот дождей уже не ожидается.

В середине недели небольшие дожди с грозами ожидаются местами на западе, юге и на севере Украины. На температуру осадки серьезно не повлияют: на западе будет +20°...+23°, на севере +24°...+27°. В центральной части Украины температура поднимется до +25°...+30°, на юге будет +29°...+33°, а на востоке ожидается от +29°до +34°.

Перед выходными, 11 августа, на западе, севере, а также в Винницкой и Харьковской областях столбики термометров покажут +20°...+24°, на остальной территории будет +26°...+30°, а на юго-востоке ожидается +31°...+32°.

Дожди в этот день ожидаются на западе, севере, востоке и в отдельных центральных областях.

На выходных температурные контрасты в Украине сгладятся. К концу недели в большинстве областей столбики термометров покажут +22°...+27°, лишь на юге и востоке традиционно будет теплее, +27°...+31°.

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