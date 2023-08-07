Сегодня холодный фронт пройдет через Украину. Он принесет нам осадки и резкое похолодание.

В начале недели в Украине произойдет смена воздушной массы. Вследствие этого температура воздуха опустится до более комфортных показателей, только в Приазовье и на крайнем востоке еще будет довольно жарко. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Синоптик пояснил, что над Балтийским морем в ближайшее время сформируется активный циклон "Zacharías". Его холодный фронт пройдет через Украину в начале недели и принесет нам долгожданное похолодание.

Температурный фон, по данным синоптика, опустится в среднем на 6-8 °С, жаркая погода сохранится только в Приазовье и на крайнем востоке.

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"Прохождение холодного фронта 7 августа будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, грозовыми дождями и резким снижением температуры", - предупредил Кибальчич.

Погода 7 августа

В понедельник, по данным синоптика, через территорию Украины ожидается прохождение холодного фронта. В западных, а также в центральных, северных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В центральных и северных регионах местами град и шквалы, 17-22 м/с.

Ветер будет юго-восточный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях составит +18...+23 °С. На остальной территории столбики термометров будут показывать +30...+35 °С, а в восточной части, в Приазовье и Крыму - местами +36...+38 °С.

Погода 8 августа

Во вторник ночью будет без существенных осадков, днем в западной части, а также В Одесской, Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер ожидается западной четверти, 7-12 м/с, в Одесской и Николаевской областях днем отдельные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +18...+23 °С; в южных, восточных и центральных областях ночью +17...+22 °С, днем +28...+33 °С.

Погода 9 августа

В среду, по данным Игоря Кибальчича, ночью умеренные дожди пройдут в северных областях, днем в Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +20...+25 °С, в восточной части и в Приазовье +25...+30 °С.

На сегодня, 7 августа, во многих областях Украины объявлен І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы.

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