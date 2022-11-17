По словам Станислава Щедрина, в ближайшее время на погоду в Украине будет влиять мощный циклон.

Украину накрыл мощный снежный циклон. Из-за этого в ближайшие дни ожидается очень сложная погода. В частности, по данным народного синоптика Станислава Щедрина, будут снегопады, метели, местами грозы и возможна гололедица.

"Я даже не думал что он (циклон - УНИАН) будет настолько мощным", - говорит народный синоптик.

По его словам, 17-19 ноября по всей Украине ожидаются очень сильные снегопады, метели, а на юге - дожди, 18-19 числа с грозами. 20 ноября, по прогнозу Щедрина, местами еще и возможен гололед.

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"Даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни", - предупредил он.

По прогнозам синоптиков, в течение 17-18 ноября в Украину придут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

На дорогах Украины - гололедица и постепенное снижение температуры до 1-6° мороза, а на выходные - местами до 8-10° мороза.

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