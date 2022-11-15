На дорогах Украины - гололедица и постепенное снижение температуры до 1-6° мороза.

По прогнозам синоптиков, в течение 17-18 ноября в Украину придут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

На дорогах Украины - гололедица и постепенное снижение температуры до 1-6° мороза, а на выходные — местами до 8-10° мороза.

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Поэтому патрульная полиция призвала всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время осложнения погодных условий.

"Водители, будьте внимательными за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Также советуем заменить шины на своем авто на зимние", - написала патрульная полиция Украины в Телеграмм.

Зима в Украине-какой она будет

Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима наступит довольно рано - с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.

Самым теплым месяцем зимы будет декабрь. В январе морозы немного усилятся, но снег будет выпадать редко. В феврале температура останется на уровне января, но снежных дней станет чуть больше. В самый теплый месяц зимы ожидается температура + 6°, а в самый холодный будет -10°. Средняя температура - примерно 0...-2°.

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