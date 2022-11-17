Практически по всей стране ожидается пасмурная и облачная погода.

В четверг, 17 ноября, в Украине будет снежить и дождить. Осадки ожидаются в большинстве областей на Левобережье, а также в западных, Винницкой и Житомирской областях.

В большинстве западных, северных и некоторых центральных областях столбики термометров не поднимутся выше 0°...+3°, в Донецкой, Луганской и некоторых центральных областях будет +7°...+9°, а на юге воздух прогреется до +10°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег и снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем +1°.

В Тернополе 17 ноября ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет -4°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+2°, снег.

В Одессе 17 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...0°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+14°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

Народные приметы 17 ноября

Видео дня

17 ноября - Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

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