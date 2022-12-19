В ближайшее время в Украине еще будет держаться морозная погода.

В ближайшее время в Украине ожидаются мороз, антициклон принесет нам сухую погоду, а уже завтра начнет теплеть. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем на Николая температура воздуха составит -1...-6 градусов, в южной части и на юго-востоке от 2 мороза до 3 градусов тепла.

"Антициклон по имени Kaspar обусловит в понедельник везде в Украине сухую, даже с солнечными прояснениями, погоду", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, в восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать сегодня штормовых значений. На дорогах ожидается гололедица. Однако, по словам Натальи Диденко, такая морозная погода продержится недолго.

"20 декабря в Украине еще удержится морозная погода, особенно ночью, однако уже с дня вторника постепенно начнет теплеть, до оттепелей и небольших "плюсов", - пообещала она.

Как сообщал Погода УНИАН, 19 декабря в Украине ожидается солнечная, но морозная погода. Днем повсеместно ожидается "минус", только на Закарпатье возможно потепление до +2°. Без осадков.

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