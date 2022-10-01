Температурный фон в целом по Украине ожидается выше нормы на 3-5 градусов.

В первые выходные октября в Украине ожидается дождливая, но теплая погода, на которую будет влиять воздух средиземноморского происхождения.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"В связи с преобладанием циклонической деятельности и влиянием малоподвижных атмосферных фронтов по всей территории страны пройдут осадки различной интенсивности", - предупредил синоптик.

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По его словам, временами дожди будут сопровождаться грозами и даже выпадением мелкого града.

"Поскольку воздушные массы будут иметь средиземноморское происхождение, то температурный фон в целом по Украине ожидается выше нормы на 3-5 °С", - отметил он.

Особенно теплыми, по словам Игоря Кибальчича, будут ночи, а на юге и востоке страны днем столбики термометров поднимутся до летних показателей. Более прохладная погода ожидается в западной и северной части страны, в основном вследствие плотной облачности и слабого прогрева.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой.

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако-это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, возрастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

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