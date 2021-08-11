Новый рекордный показатель - почти 49 градусов выше нуля.

В среду, 11 августа, был установлен новый температурный рекорд Европы. Ранее отмечалось, что в ближайшее время волна жары из Сахари накроет Италию и Испанию.

Как сообщается на странице Харьковского регионального гидрометцентра в Facebook, на итальянском острове Сицилия максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C. Это произошло под воздействием аномальной волны тепла африканского происхождения - так называемого "теплового купола". Рекордный показатель зафиксировала автоматическая метеостанция в городе Сиракузы.

"Информация была подтверждена официально местным агрометеорологическим центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano). Таким образом, это значение является новым рекордом не только Италии, а также и всей Европы за все время инструментальных наблюдений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предыдущий рекордный показатель температуры воздуха составлял 48 градусов выше нуля. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977 года.

В сицилийском агрометеорологическом центре уточнили, что рекордной отметки температура достигла в 13:14:15 по местному времени.

Как сообщал УНИАН, на Сицилии проснулся вулкан Этна и выпустил столб дыма высотой шесть километров.

Между тем 10 августа в Антарктиду пришла зима. Остров Галиндез, накрыла метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра – 33,2 метра в секунду.

Автор: Юрий Годован