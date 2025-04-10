В течение суток выпало около 20 см снега.

В Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий - сильный снег и снежные заносы. Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 07:40 на горе Поп Иван облачно, туман (видимость минимальная), ветер западный, северо-западный 10-12 м/с, температура воздуха -10°С, падает снег", - рассказали спасатели.

По сообщению, в течение суток в горах выпало около 20 см снега, заносы местами достигают до одного метра.

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В Украину вернулась зима

Во многих областях ожидают снег, мокрый снег и дожди. Только на востоке страны без существенных осадков. Температура при этом будет низкой: ночью "минус", а днем - небольшой "плюс". В Киеве ожидается один из самых холодных дней на этой неделе - столбики термометров поднимутся лишь до 0°...+1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а днем пройдет небольшой снег.

Когда ожидается потепление

Синоптик Наталья Птуха отмечала, что теплее в Украине станет уже со следующей недели. "С субботы начнет меняться погода, и в воскресенье уже будет немного теплее. И там уже следующая неделя будет теплее, чем эта, что сейчас", - рассказала синоптик.

А по прогнозу Навталии Диденко, потепление ожидается с Вербного воскресенья, с 13-го апреля.

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