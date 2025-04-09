В четверг, 10 апреля, в Киеве ожидается один из самых холодных дней на этой неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут всего лишь 0°...+1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а днем пройдет небольшой снег.
Ощущение холода усилит северо-западный ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 738-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 10 апреля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.
В Тернополе 10 апреля ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, небольшая облачность, возможен небольшой мокрый снег.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.
В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, снег.
В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурнь, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха -2°...+5°.
В Одессе 10 апреля - пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +7°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+6°, мокрый снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.