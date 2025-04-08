Ближайшие дни в Украине еще будут холодными.

Ближайшие дни в Украине еще будут холодными, а температура повысится только в конце недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, неделя будет вся холодной и с ночными заморозками.

"Потепление ожидается с Вербного воскресенья, с 13-го апреля", - уточнила Наталья Диденко.

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Сейчас же, по ее данным, на северо-востоке от Украины расположился циклон Zion, который провоцирует у нас осадки. В то же время антициклон Olivia охватил высоким атмосферным давлением почти всю континентальную Европу, включая Украину.

"Противостояние этих полярных атмосферных образований вызывает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта. Которая и так - арктического происхождения", - пояснила синоптик.

Из-за этого холодная воздушная масса в Украине будет преобладать и сегодня - днем ожидается +2...+5 градусов, в южной части +5...+9 градусов.

"Ветер будет северо-западного направления, 7-12, местами возможны порывы 15-20 метров в секунду. То есть, ощущение холода будет сильнее, чем на термометрах и в гаджетах - одевайтесь тепло!" - предупредила Наталья Диденко.

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, днем будет только +1...+3 градуса. Есть вероятность небольшого снега.

"Внимательно - в столице во вторник порывистый некомфортный северо-западный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду! Термобелье не помешает", - говорит эксперт по погоде.

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