10 апреля в Украине будет снежить / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 10 апреля, погода в Украине будет практически зимней. Во многих областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Только на востоке страны без существенных осадков. Температура при этом будет низкой: ночью "минус", а днем - небольшой "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно, снег. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°, снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Тернополе 10 апреля ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, небольшая облачность, возможен небольшой мокрый снег.
  • В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.
  • В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, снег.
  • В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, небольшая облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурнь, мокрый снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Одессе 10 апреля - пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+6°, мокрый снег.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
10 марта погода в Украине будет очень мокрой / фото УНИАН

10 апреля - какой праздник, приметы погоды

10 апреля - день Илариона. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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