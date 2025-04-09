Осадки ожидаются практически по всей стране.

В четверг, 10 апреля, погода в Украине будет практически зимней. Во многих областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Только на востоке страны без существенных осадков. Температура при этом будет низкой: ночью "минус", а днем - небольшой "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, снег. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 10 апреля ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, небольшая облачность, возможен небольшой мокрый снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, снег.

В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурнь, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 10 апреля - пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+6°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

10 апреля - какой праздник, приметы погоды

10 апреля - день Илариона. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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