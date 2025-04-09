В Киеве 13 апреля - без осадков.

В Украине в Вербное воскресенье, 13 апреля, осадков преимущественно не ожидается, в то же время еще останутся заморозки. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"На 13 апреля мы ожидаем преимущественно погоду без осадков уже, атмосферное давление будет повышаться. Только в восточных областях и в Крыму ночью местами еще может быть небольшой мокрый снег и дождь. То есть уже смешанная фаза", - сказала она.

В то же время еще остаются заморозки. "Эти 0...-5 градусов интенсивностью. Но температура уже выше. Намного. Уже +9°...+15°", - рассказала эксперт.

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В западных областях, добавила она, заморозки уже прекращаются. "Там ночью +1°...+6°, а днем +12°...+17°", - отметила Птуха.

Какой будет погода в Киеве на Вербное воскресенье - прогноз

В Киеве в Вербное воскресенье осадков также не ожидается. "Ночь - заморозки. Понятно, что в столице они меньшей интенсивности, в городе именно 0°...+2°. И температура днем уже +13°...+15°", - сказала синоптик.

Она отметила, что 12 апреля днем в Киеве будет еще +7°...+9°, поэтому теплая воздушная масса будет поступать достаточно интенсивно.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

Как сообщал УНИАН, ранее Птуха отметила, что еще несколько дней и в Украине начнет теплеть, но до того нас ожидают заморозки и снег.

По ее словам, теплее в Украине станет, по сути, уже со следующей недели. "С субботы начнет меняться погода, и в воскресенье уже будет немного теплее. И там уже следующая неделя будет теплее, чем эта, что сейчас", - рассказала синоптик.

В то же время пока, до пятницы-субботы, в Украине будет удерживаться холодная воздушная масса. Ночью - заморозки в воздухе 0°...-5°, а в Карпатах - вообще -6°...-11°.

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