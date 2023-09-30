Похолодание ожидается 1 октября.

Сегодня, 30 сентября, в Украине еще сохранится теплая, сухая и солнечная погода, а уже завтра часть страны охватит похолодание с дождями. Кое-где температура днем не поднимется +15...+20°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 30 сентября

Сегодня, по данным синоптика, в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. "Только во второй половине дня и вечером в Волынской и Львовской областях ожидается небольшой дождь", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +21...+26 °С.

В северных областях также ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +22...+27 °С.

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В центральных областях прогнозируется солнечная и сухая погода, а столбики термометров покажут +23...+28 °С.

В южных областях ожидается погода без осадков. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23...+28 °С.

В восточных областях бдэ сухо и малооблачно. Столбики термометров покажут +22 ... + 27 °С.

Погода 1 октября

"В западных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо - западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

В северных областях ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 712 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, а днем снизится до +18...+23 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +21...+26 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем еще будут летние +23...+28 °С.

В восточных областях также ожидается сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, а днем воздух прогреется до +23 ... +28 °С.

Смена погоды в Украине

О том, что с 1 октября погода в Украине изменится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, причиной изменения погоды станет холодный атмосферный фронт.

Завтра он обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди и похолодание до +16...+20 градусов.

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