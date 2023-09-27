Причиной изменения погоды в Украине станет атмосферный фронт.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди и похолодание. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, изменение погоды ожидается уже 1 октября.

"Придет атмосферный фронт с дождями - раз! Дышать станет легче - два! Земля наконец впитает столь нужную влагу - три! Пыль прибьет - четыре! Снизится к соответствующему сезону температура воздуха - пять!"- сказала она.

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Однако, по данным синоптика, это больше коснется западных, северных и частично центральных областей.

Сегодня же, по ее данным, по всей Украине ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха +23...+29 градусов.

В Киеве также погода будет сухой и теплой вплоть до конца сентября. "А с началом октября станет больше влаги и станет меньше тепла", - говорит синоптик.

Погода в Украине - прогноз до конца сентября

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая, теплая и солнечная погода. "В течение этой недели у нас будет сохраняться такая летняя погода. Мы действительно можем ее так называть, потому что метеорологическое лето продолжается", - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, ночью температура по всей стране составит +9...+14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +22...+28 (на Прикарпатье +18...+22).

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