Этот фронт повлечет изменение погоды в ряде областей Украины.

В воскресенье, 1 октября, в Украине ожидается смена погоды. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье, 1 октября, к нам придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской облстях и Кропивницком с районами местами небольшие дожди", - прогнозирует она.

По данным синоптика, на востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье еще удержится сухая и солнечная погода.

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Температура воздуха после длительного тепла 1 октября снизится и составит в зоне деятельности фронта +16...+20 градусов. Юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще побудут среди летних +23...+28 градусов, говорит синоптик.

Изменение погоды в Украине - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о похолодание в Украине. По его данным, после длительного периода аномально теплой и сухой погоды произойдет изменение атмосферной циркуляции. 1 октября, начиная с западных и северных областей Украины, начнется существенное снижение температуры воздуха на 5-7 градусов. Также, по его данным, произойдет усиление северо-западного ветра, а кое-где пройдут локальные дожди, порой в сопровождении гроз.

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