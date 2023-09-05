В ближайшие дни на погоду в столице будет влиять антициклон.

В ближайшие дни в Киеве ожидается сухая погода. Днем температура будет комфортной, а ночью столбики термометров будут опускаться до +11°. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В течение следующих пяти суток по Киевщине будет преобладать антициклональный характер погоды, то есть осадков не ожидаем", - сообщают синоптики.

По их прогнозам, в ближайшие дни воздух в столице будет прогреваться до +23°...+26°, а ночью ожидается около +14°. С пятницы, 8 сентября, ночи в столице станут еще прохладнее - температура будет опускаться уже до +11°, а днем столбики термометров все еще будут показывать комфортные +24°.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине ожидается спокойная погода. Согласно сообщению Украинского гидрометцентра, на территорию нашей страны ожидается влияние антициклона с запада. В результате этого, в течение недели не предвидится осадков, а днем и ночью ожидается много прояснений.

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Также следует отметить, что температура будет достаточно комфортной. Ночью термометры покажут значения от 10 до 15 градусов по Цельсию, а днем ожидается от 21 до 27 градусов. 7 сентября в северо-восточных областях температура составит от 19 до 24 градусов, тогда как на юге и на юго-востоке страны днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

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