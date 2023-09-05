В ближайшую неделю в Украине будет преобладать антициклоналний характер погоды.

На этой неделе в Украине будет преобладать довольно спокойный характер погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, с запада на территорию нашей страны распространяет свое влияние антициклон. Благодаря ему в течение текущей недели в Украине будет без осадков, ожидается много прояснений днем и ночью и будет преобладать малооблачная погода.

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

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Также, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается довольно комфортные значения температуры. Ночью столбики термометров будут опускаться до 10-15°, а днем ожидается около 21-27°. 7 сентября в северо-восточных областях температура составит 19-24°; на юге, а сегодня и на юго-востоке страны днем воздух разогреет до 24-30°.

В Украину мчится антициклон Olenka - что известно

Известный синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что на погоду в Украине будет влиять антициклон по имени Olenka.

По ее данным, сегодня он организует в Украине сухую погоду, только на востоке и в Приазовье пройдут дожди. Температура воздуха ожидается комфортной, +22...+26 градусов, а на юге воздух прогреется до +29 градусов.

"В дальнейшем в Украине - бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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