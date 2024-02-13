Сегодня и завтра в Украине еще будет тепло.

На этой неделе в Украине будет преобладать облачная и влажная погода. Со среды, 14 февраля, ожидается изменение воздушных потоков, что приведет к постепенному снижению температуры. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидаются небольшие дожди. В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях осадки будут умеренными. Температура днем составит +8°...+13°, в западных и северных областях +5°...+10°. В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом при температуре 0°...+5°.

В следующие двое суток в Украине, кроме запада и Востока, также ожидается небольшой дождь. В четверг в северных и центральных областях дождь будет с мокрым снегом. Температура 14 февраля в течение суток +1°...+7°, а в Южной и восточной части днем воздух прогреется до +8°...+13°. 15 февраля в Украине ожидается снижение температуры сразу на 4-7 градусов.

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Ветер будет преобладать северо-западный с переходом на северо-восточный, его скорость на этой неделе составит 7-12 м/с.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что самый интенсивный мороз ожидается 17 февраля, когда ночью температура будет падать до -8...-14 на северо-востоке.

По ее данным, сильные морозы обойдут большинство западных областей и крайний юг страны, где днем в конце недели ожидается +1...+7.

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