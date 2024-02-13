Температура в ряде областей будет падать до -8...-14 градусов.

Еще буквально несколько дней в Украине будет тепло, а потом похолодает - вернутся морозы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик пояснила, что воздушные потоки изменятся, а скорость ветра составит 7-12 м/с. Эти потоки и принесут к нам существенное похолодание.

"Самый интенсивный мороз ожидается 17-го февраля: -8...-14 на северо-востоке в ночные часы", - сообщила синоптик.

Она рассказала, что сегодня, 13 февраля, будет дождливо практически по всей Украине, кроме юга и юго-востока. Температура днем составит +8...+13 и только в западных и северных областях будет прохладнее, +5 ... +10.

14 февраля в течение суток ожидается +1... +7, только в в Южной и восточной части будет несколько теплее: днем до +8...+13. 14-15 февраля также возможен небольшой дождь, кроме запада и Востока, а в центральных и северных областях даже с мокрым снегом.

"И уже, начиная с 15-го февраля, в Украине ожидается снижение температуры в среднем на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими градациями", - говорит Наталья Птуха. По ее словам, 16 февраля ночная температура в восточных и северных областях упадет до -5...-11, 17 февраля на севере и северо - востоке-до -14, а днем будет -2...-8.

На остальной территории в это время температура также снизится: ночью будет 0...-6. А 17 февраля к похолоданию присоединятся еще и центральные области, где ночью ожидается -3...-9 может быть ночью, а в дневные часы от -4 до +2.

Однако, по прогнозу синоптика, сильные морозы обойдут большинство западных областей и крайний юг страны - здесь днем в конце недели ожидается +1...+7.

В пятницу, 16 февраля в северных и центральных областях будет идти небольшой снег, в южной части - мокрый снег с дождем, а остальная территория без существенных осадков. В целом, по словам синоптика, на этой неделе, особенно во второй его половине, осадков будет немного.

Похолодание в Киеве - прогноз

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе температура в Киеве будет постепенно снижаться, пока не вернутся морозы. "Минус" в столице ожидается уже с 16 февраля.

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