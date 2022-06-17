На выходных погода в Украине изменится.

В ближайшие выходные погода в Украине начнет меняться. В субботу еще будут осадки. Дожди, местами с грозами, пройдут в центральных, южных и некоторых северных областях. В воскресенье, 19 июня, осадки покинут территорию нашей страны - ожидается много солнца и повышение температуры. На западе и севере Украины ударит 30-градусная жара. На остальной территории страны тоже заметно потеплеет, +26°...+29°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +15°, а днем - до +30°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +10°...+25°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +13°...+28°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +18°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +26°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, гроза, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +16°...+27°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, гроза, +12°...+23°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+24°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +16°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +24°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +12°...+30°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +22°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +12°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +10°...+27°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +17°...+27°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+28°.

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