На Китай надвигается тропическая депрессия "Ферди"

10:48, 10 августа 2020
48
0

Ожидается, что сегодня "Ферди" усилится до уровня тропического шторма.

На Китай надвигается тропическая депрессия "Ферди"  / GOVPH
На Китай надвигается тропическая депрессия "Ферди"  / GOVPH

Тропическая депрессия "Ферди", которая сформировалась в Южно-Китайском море, надвигается на Китай.

Судан пострадал от наводнений

Она находится к западу от провинции Пангасинан на филиппинском острове Лусон. Предупреждения о ненастной погоде на Филиппинах будут объявлены в ближайшее время, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама. 

Ожидается, что 10 августа "Ферди" усилится до уровня тропического шторма, а 11 августа она достигнет юго-восточных районов Китая. Тропическая депрессия движется в северном направлении со скоростью 15-20 км/ч. Скорость ветра оценивается в 40-50 км/ч. 

Напомним, жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
74 %
755 мм
2.8 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять