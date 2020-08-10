На Китай надвигается тропическая депрессия "Ферди"
Ожидается, что сегодня "Ферди" усилится до уровня тропического шторма.
Тропическая депрессия "Ферди", которая сформировалась в Южно-Китайском море, надвигается на Китай.
Она находится к западу от провинции Пангасинан на филиппинском острове Лусон. Предупреждения о ненастной погоде на Филиппинах будут объявлены в ближайшее время, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.
Ожидается, что 10 августа "Ферди" усилится до уровня тропического шторма, а 11 августа она достигнет юго-восточных районов Китая. Тропическая депрессия движется в северном направлении со скоростью 15-20 км/ч. Скорость ветра оценивается в 40-50 км/ч.
Напомним, жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения.
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