Рабочая неделя в Киеве окончится хорошей погодой. Ночью 13 августа ожидается +14°, а днем столбики термометров поднимутся до +26°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ожидается ветер северо-западного и северного направлений, который будет дуть со скоростью 2,9 - 5,1 м/с.
Атмосферное давление стабильное - 752 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 13 августа
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Тернополе 13 августа ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+26°.
В Одессе 13 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +27°.
В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +15°...+23°, ливень.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.