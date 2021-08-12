13 августа небольшие осадки ожидаются лишь на востоке Украины.

В пятницу, 13 августа, по всей стране установится комфортная температура на уровне +24°...+29°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Лишь на крайнем востоке возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 13 августа ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+26°.

В Одессе 13 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +27°.

В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +15°...+23°, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.

Народные приметы на 13 августа

13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

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Автор: Екатерина Лиманская