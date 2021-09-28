В среду, 29 сентября, в Киеве ожидается пасмурная погода. Небо будет затянуто облаками, но возможны небольшие прояснения.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +5°, а днем воздух прогреется до +15°.

В течение дня в столице будет дуть восточный ветер, а его скорость составит 2 - 3,5 м/с.

Атмосферное давление близко к норме, 757-759 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +6°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +5°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+15°.

В Одессе 29 сентября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+13°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +7°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская