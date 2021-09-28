По всей стране ожидается облачная погода с прояснениями, в Крыму - небольшие дожди.

В среду, 29 сентября, в Украине немного похолодает. Особенно холодными станут ночи. Местами столбики термометров будут опускаться всего лишь до +1°. Днем теплее всего будет на западе и юге страны, до +17°...+20°, на остальной территории +12°...+16°. В крыму возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +6°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +5°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с проясрнениями, ночью +4°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+15°.

В Одессе 29 сентября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+13°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +7°...+14° ,небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +14°.

Народные приметы на 29 сентября

29 сентября - мученицы Евфимии. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной.

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Автор: Екатерина Лиманская