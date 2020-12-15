Непогода не отступает: украинцев предупредили о сильном тумане и гололедице
Погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
Сегодня, 15 декабря, в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на сегодня (карта)
Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Рекомендации от ГСЧС для водителей во время неблагоприятных погодных условий:
- Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
- Во время езды не совершайте резких маневров;
- Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- Учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Прогноз погоды на 15 декабря от Натальи Диденко
Сегодня, 15 декабря, погода в большинстве областей Украина ожидается влажной, с туманами, гололедом, гололедом и оттепелью.
"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь, ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала синоптик Наталья Диденко.
Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.
Температура воздуха в ближайшие сутки практически везде в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем +3°...+7°.
Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.
- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кропивницкий+1°... -3°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+5°... -2°