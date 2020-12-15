Непогода не отступает: украинцев предупредили о сильном тумане и гололедице

09:21, 15 декабря 2020
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Погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

В Украине продолжается гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей
В Украине продолжается гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Сегодня, 15 декабря, в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на сегодня (карта)

Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Рекомендации от ГСЧС для водителей во время неблагоприятных погодных условий:

  • Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
  • Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • Учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Прогноз погоды на 15 декабря от Натальи Диденко

Сегодня, 15 декабря, погода в большинстве областей Украина ожидается влажной, с туманами, гололедом, гололедом и оттепелью.

"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь, ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала синоптик Наталья Диденко.

Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически везде в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем +3°...+7°.

Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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