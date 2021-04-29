В ГСЧС назвали регионы, в которых существует риск возникновения пожаров.

Сегодня, 29 апреля, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Так, в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля от Натальи Диденко

Сегодня, 29 апреля, потепление в Украине будет набирать обороты.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13°...+18°. Свежее - на Сумщине, морских побережьях и в Карпатах.

"В четверг будет в Украине много солнца, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже кое-где-грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений", - говорит синоптик Наталья Диденко.

В Киеве четверг будет с солнцем, без осадков. Ночные заморозки постепенно отступят. Днем ожидается +14°.

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Автор: Елена Пилипчак