Сегодня, 29 апреля, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Так, в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля от Натальи Диденко
Сегодня, 29 апреля, потепление в Украине будет набирать обороты.
В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13°...+18°. Свежее - на Сумщине, морских побережьях и в Карпатах.
"В четверг будет в Украине много солнца, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже кое-где-грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений", - говорит синоптик Наталья Диденко.
В Киеве четверг будет с солнцем, без осадков. Ночные заморозки постепенно отступят. Днем ожидается +14°.
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