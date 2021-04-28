Завтра в Украине ожидается приятный весенний день.

Завтра, 29 апреля, потепление в Украине будет набирать обороты.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ближайшей ночью заморозки останутся только на почве, на северо-востоке Украины - в воздухе.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13°...+18°. Свежее - на Сумщине, морских побережьях и в Карпатах.

"В четверг в Украине будет много солнца, только в западных областях пройдут периодические дожди и даже кое-где - грозы. Ветер ожидается южного или юго-восточного направлений", - говорит синоптик.

В Киеве четверг будет с солнышком, без осадков. Ночные заморозки будут постепенно отступать. Днем ожидается +14°.

Прогноз погоды на Пасху

По предварительным прогнозам Натальи Диденко, и ночью, и утром 2-го мая, на Пасху, на западе, севере и в центре ожидаются ливни, порывистый ветер, грозы и температура воздуха до +17°...+23°. А на востоке и юге - солнце и теплая погода.

В Киеве на Пасху ожидается дождь, гроза и +18°.

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Автор: Елена Пилипчак