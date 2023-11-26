Синоптики сообщили, что в Киевской области будет бушевать непогода.

Жителей Киева и области предупредили об опасности в понедельник, 27 ноября. В регионе ожидаются снегопады и сильный ветер.

По информации Укргидрометцентра, в восточных районах Киевской области ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, а на дорогах гололедица.

При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, а ночью и утром 25 м/с. Кроме того, температура по области ночью и днем опуститься до 1-6° градуса ниже ноля.

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В то же время в Киеве ночью и днем 2-4° мороза.

"27 ноября порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, метели (I уровень опасности, желтый); ночью и утром порывы 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ночью сильный, в восточных районах области сильный снег, снежные заносы, на дорогах гололедица", - предупредили синоптики в Facebook.

Погода в Украине 27 ноября

В КГВА сообщили, что днем, 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается существенное ухудшение погоды.

По данным спасателей, в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях значительный снег (I уровень опасности, желтый), в Черниговской, Сумской и Черкасской областях сильный снег, снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый). Ожидается, что порывы ветра могут достигать 17-22 м/с

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