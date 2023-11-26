Водителей уже предупредили, что 27 ноября будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта.

Днем, 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается существенное ухудшение погоды до II (оранжевого) уровня опасности.

Об этом говорится в сообщении КГВА. Там предупредили о:

сильных снегопадах (снежный покров ожидается до 20-30 см).

усилении ветра до 17-22 м/с;

метели, снежных заносах;

на дорогах гололедица.

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий", - предупредили в КГВА.

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Аварийные, коммунальные и дорожные службы города готовы к ликвидации последствий непогоды. Наготове более 500 машин специальной техники, заготовлено почти 20 тыс. тонн соли и более 50 тыс. тонн песка.

"Настоятельно просим водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике", - призвал начальник КГВА Сергей Попко.

27 ноября, в понедельник для избежания пробок на дорогах и для свободного движения снегоуборочной техники будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта.

Относительно образовательного процесса. Школы будут работать в смешанном режиме-офлайн и онлайн. Родители лично примут решение оставить ребенка дома на дистанционном обучении или отпустить в школу. А детские сады будут работать в обычном режиме.

Кроме того, председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко предупредил, что на Киевскую область надвигается непогода. "В воскресенье и понедельник обещают сильные снегопады. Синоптики прогнозируют гололедицу, метели, усиление ветра... Автовладельцев попрошу, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни", - отметил он.

Кравченко отметил, что поручил соответствующим службам уже быть начеку, а все оперативные службы Киевской области переведены в режим круглосуточного дежурства.

Непогода в Украине

Несколько дней назад синоптики предупредили, что Украину накроет циклон, который принесет значительные осложнения погодных условий. А сегодня утром стало известно, что трассу Одесса-Рени закрыли из-за метели. В целом по Одесской области наблюдается осложненная погода. Циклон уже движется вглубь территории Украины.

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