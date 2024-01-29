В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон.

В ближайшие несколько дней на погоду в Украине будет влиять антициклон Enno. Он принесет сухую и в значительной степени солнечную погоду в большинстве стран Европы на континенте. Однако уже в начале февраля погода в Украине изменится. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с сегодняшнего дня беспросветная серость и сырость разбавятся кое-где солнышком, ведь антициклон - это не только отсутствие осадков, но и малая вероятность сильного ветра.

Поэтому сегодня, 29 января, практически повсюду в Украине будет сухо, возможно даже с солнышком и спокойным небольшим ветром, говорит Наталья Диденко.

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Температура воздуха днем от 3 мороза до 3 тепла. В Киеве понедельник также обещает быть без осадков и с солнечными прояснениями. Днем в столице будет 0...-2 градуса.

"В ближайшие дни предполагается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки", - прогнозирует Наталья Диденко. В дальнейшем, по ее данным, еще будут похолодания.

Погода в Украине - прогноз на 29 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня на дорогах страны, кроме южной части, местами ожидается гололедица. Температура днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла. Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +5.

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