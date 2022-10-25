Дождливая погода в Украине продлится еще несколько дней.

В Украину пришли дожди. Осадки продержатся до четверга, 27 октября. С этого дня дожди будут прекращаться.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, сегодня в Украине, кроме востока и юго-востока, а завтра в большинстве областей пройдут дожди. 26 октября на Левобережье местами ожидаются значительные дожди и грозы.

Видео дня

Температура ночью составит +5°...+12°, днем +10°...+15°, на Закарпатье и юге страны будет теплее, +17°...+21°.

В четверг, 27 октября, на Правобережье уже будет преимущественно без осадков. На остальной территории местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит +3°... 9°, на побережье морей будет до +11°, днем ожидается +10°...+16°.

В Украине ожидаются дожди

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

Так, уже сегодня, 25 октября, в Украину придут дожди. Осадки накроют западные и северные области, а также некоторые центральные. Также покапать может на Херсонщине. Практически по всей стране столбики термометров покажут +14°...+ 18°, только в Харьковской и Сумской областях будет прохладнее.

Вас также могут заинтересовать новости: