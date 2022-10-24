25 октября в некоторых областях Украины ожидается сильный порывистый ветер.

Завтра, 25 октября, в Украину придут атмосферные фронты. Поэтому во многих областях пройдут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сухо будет только в полосе от Черниговщины через Полтавщину и Днепр до Запорожья.

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"Ветер на востоке Украины будет порывистым, сильным, а в целом преимущественно умеренный, южного направления", - предупредила она.

Что касается температуры, то, по данным синоптика, ближайшей ночью ожидается +6...+12 градусов, завтра днем будет +12...+16, на западе +14...+18 градусов, а в южной части +15...+20 градусов.

В Украине идут дожди-что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

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