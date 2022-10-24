Осадки ожидаются на западе, севере, а также местами в центральных областях Украины.

Во вторник, 25 октября, в Украину придут дожди. Осадки накроют западные и северные области, а также некоторые центральные. Также покапать может на Херсонщине. Практически по всей стране столбики термометров покажут +14°...+18°, лишь в Харьковской и Сумской областях будет прохладнее.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +16°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, сильный дождь.

В Тернополе 25 октября ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+15°.

В Одессе 24 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +9°...+12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

Народные приметы на 25 октября

25 октября - если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

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