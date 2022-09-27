В Украине уже ближайшей ночью и завтра утром ожидаются туманы.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление накроет почти всю территорию нашей страны.
"Ночью и утром в Украине, кроме юго-востока, туман", - говорится в сообщении.
Также по данным Укргидрометцентра, 28 сентября в Украине будет облачно. Временами будет дождливо, в южной части местами вероятны грозы, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью будет без существенных осадков.
Температура ночью составит 7-12°, днем 16-21°, в западных и северных областях 13-18°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
Осложнения погоды в Украине
Во многих областях Украины уже сегодня но завтра, 28 сентября, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредил народный синоптик Стас Щедрин.
По его словам, 27-28 сентября в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях, вечером 27 числа и в северной части Украины ожидаются сложные погодные явления. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами с грозами и шквалами.