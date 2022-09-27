По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидаются туманы.

В Украине уже ближайшей ночью и завтра утром ожидаются туманы.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление накроет почти всю территорию нашей страны.

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"Ночью и утром в Украине, кроме юго-востока, туман", - говорится в сообщении.

Также по данным Укргидрометцентра, 28 сентября в Украине будет облачно. Временами будет дождливо, в южной части местами вероятны грозы, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью будет без существенных осадков.

Температура ночью составит 7-12°, днем 16-21°, в западных и северных областях 13-18°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.

Осложнения погоды в Украине

Во многих областях Украины уже сегодня но завтра, 28 сентября, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, 27-28 сентября в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях, вечером 27 числа и в северной части Украины ожидаются сложные погодные явления. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами с грозами и шквалами.

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