В столице ожидается туман.

В Киеве сегодня до конца дня, ночью и завтра утром ожидается густой туман.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление накроет столицу уже в ближайший час и продержится до утра 28 сентября.

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"В ближайший час с сохранением до конца суток 27 сентября, ночью и утром 28 сентября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в Киеве обїявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам на сегодня, 27 сентября, "почти лето". По ее словам, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дожди. Однако в некоторых областях температура будет подниматься до +20...+26 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

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