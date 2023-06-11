В столице столбики термометров днем покажут +17...+19°.

В Украину ворвалось похолодание, температура воздуха существенно упала, по всей территории ожидаются дожди, кое - где-грозы и даже град.

Как сообщил Укргидрометцентр, в воскресенье, 11 июня, будут кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях - значительный дождь, днем в южных областях в отдельных районах - град. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью +11...+16°, днем +16...+21°; на остальной территории ночью +14....+19°, днем +19...+24°", - говорится в сообщении УГМЦ.

Видео дня

В Киеве 11 июня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +17...+19°.

В Украине объявлен І уровень опасности

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской и Житомирской областях значительный дождь, днем в южных областях в отдельных районах град. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды для затопленной Херсонской области

По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня на Херсонщине, которая подтоплена из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града. Прогнозируется шквал и порывы ветра на уровне 15-20 метров в секунду.

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