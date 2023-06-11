В ближайшие дни в некоторых регионах сохранится прохладная и влажная погода.

Украину с воскресенья, 11-го июня накрыло похолодание. Но синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале утешает: потепление не за горами:

"Потепление посвежевших регионов начнется со среды, с 14-го июня".

Понедельник на западе и севере Украины еще будет холодным, там температура не будет превышать +10...+16 градусов. На востоке и юге - до +26 градусов. В центральных областях +16...+23 градуса.

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"В понедельник в Украине еще удержится влажная погода. Местами предусматриваются дожди и грозы", - говорит синоптик.

Меньше вероятность осадков 12-го июня - на западе, в Харьковской, Луганской, Одесской, Винницкой и Черкасской областях. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра будет облачно, сыро, ветрено и холодно - около +14...+16 градусов.

Когда в июне 2023 будет жара в Киеве

Ранее погодный ресурс Wisemeteo сообщал, что в третьей декаде июня 2023 года в Киеве будет жарко, температура достигнет +35 градусов тепла. Пик жары - 25-го июня, а далее - снижение температуры до +23...+25 градусов.

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