Этот циклон войдет в историю: синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра

11 февраля в большинстве областей ожидается снег и дождь.

Завтра в Украине ожидается значительные осадки / фото УНИАН

Завтра на большинстве территорий Украины ожидаются значительные осадки.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.

Читайте также Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала. Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму", - написала Диденко.

По ее словам, завтра этот циклон снова усложнит погоду в большинстве областей Украины.

Синоптик прогнозирует снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу и порывистый ветер. А вот в Донецкой области, Запорожье, в Крыму, в большинстве районов Херсонской области - без существенных осадков.

"11-го февраля в Украине ожидается в течение дня -4...+3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4...-7 градусов, в южной части +5...+ 10, в Крыму до +12+14 градусов", - рассказала синоптик.

По данным Наталки Диденко, в Киеве завтра также циклон, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

"12-го февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13-го февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание", - резюмировала синоптик.

Вас также могут заинтересовать другие новости: