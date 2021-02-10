Этот циклон войдет в историю: синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра
11 февраля в большинстве областей ожидается снег и дождь.
Завтра на большинстве территорий Украины ожидаются значительные осадки.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.
Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)
"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала. Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму", - написала Диденко.
По ее словам, завтра этот циклон снова усложнит погоду в большинстве областей Украины.
Синоптик прогнозирует снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу и порывистый ветер. А вот в Донецкой области, Запорожье, в Крыму, в большинстве районов Херсонской области - без существенных осадков.
"11-го февраля в Украине ожидается в течение дня -4...+3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4...-7 градусов, в южной части +5...+ 10, в Крыму до +12+14 градусов", - рассказала синоптик.
По данным Наталки Диденко, в Киеве завтра также циклон, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.
"12-го февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13-го февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание", - резюмировала синоптик.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
- Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады
- Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены десятки населенных пунктов
- В Магадане ураганный ветер сносит крыши: люди держатся за столбы, чтобы не улететь (фото, видео)
- Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину
- Винница0°... -6°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -12°
- Кропивницкий+4°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк-3°... -7°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно-4°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-3°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы+1°... -8°
- Чернигов-7°... -15°
- Черновцы+1°... -2°