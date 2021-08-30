Во многих областях Украины 1 сентября ожидается дождливая погода.

В среду, 1 сентября, во многих областях Украины будет дождливая погода.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо", - рассказала она.

Синоптик также предупредила, что 2 сентября в Украине ощутимо похолодает.

Погода в Украине 31 августа

Относительно погоды на последний день лета, то Наталья Диденко дала такой прогноз. По ее словам, завтра дожди задержатся на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

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"На остальной территории в течение дня вторника дожди выпихнут антициклон, будут солнечные прояснения", - пояснила она.

31 августа на западе Украины ожидается +17°...+22°, на севере +19°...+24°, на востоке, юге, в большинстве центральных областей +23°...+28°.

Как сообщал Погода УНИАН, сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: Екатерина Лиманская