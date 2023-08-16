В ближайшие дни в Украине будет периодически дождить, но на температуру осадки не повлияют.

До конца недели в Украине сохранится очень жаркая погода. Кое-где столбики термометров будут подниматься до +35°...+38°. Местами будет дождливо, но осадки существенно не повлияют на температуру. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальича, опубликованный на портале "Метеопрог".

Погода 17 августа

В четверг, по данным специалиста, грозовые дожди кое-где ожидаются в западных областях. На остальной части страны сохранится жаркая и сухая погода. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +30...+35 °С, на юге раскалит до +38 °С.

Погода 18 августа

Перед выходными поле высокого давления обеспечит продолжение сухой и жаркой погоды в большинстве областей, говорит синоптик. Лишь местами в западной части возможны кратковременные грозовые дожди, в Карпатах умеренные осадки. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +17...+22 °С, днем +30...+35 °С, на юге - до +37 °С.

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Погода 19 августа

В субботу, по прогнозу синоптика, в Украине сохранится жаркая и солнечная погода. Грозовые дожди возможны только в западных областях в дневное время. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +18...+23 °С, днем +31...+36 °С, на юге воздух разогреет до +37 °С.

Погода 20 августа

В воскресенье, 20 августа, продолжится период сухой жаркой погоды. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +19...+24 °С, а днем по всей стране ожидается +32...+37 °С.

Дожди в Украине - что говорят в Укргидрометцентре

С данными синоптиков, до конца недели в Украине ожидаются довольно высокие значения температуры и в большинстве областей будет сухо. Однако кое-где все же пройдут кратковременные дожди и грозы.

Так, 16 и 17 августа осадки ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. А перед выходными небольшие и умеренные кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве западных областей.

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