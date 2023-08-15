Над Украиной царит антициклон.

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и жаркая погода, однако мощной жары более +35° не будет. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"До конца недели погода в Украине мало изменится - антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары. По крайней мере пока +35 и выше не предполагается", - рассказала она.

Что касается погоды на завтра, то, по данным Натальи Диденко, 16 августа в Украине ожидается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха +29...+33 градуса.

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"Только завтра вечером есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковщины", - отметила она.

По данным синоптика, ветер в Украине будет преобладать восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве 16 августа синоптическая ситуация также останется без особых изменений. Ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. Столбики термометров в столице покажут +30...+32 градуса.

Когда жара в Украине завершится - прогноз

По данным синоптика Натальи Птухи, до конца второй декады августа в Украине будет царить жаркая погода. Однако уже после Дня Независимости ожидается некоторое изменение синоптической ситуации. Она прогнозирует увеличение количества осадков и отдельные атмосферные фронты.

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