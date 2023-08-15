В ближайшие дни в Украине будет очень жарко и преимущественно сухо, но кое-где все же пройдут дожди и грозы.

На этой неделе в Украине ожидается очень жаркая погода. Будет преобладать антициклональный характер погоды: ожидаются довольно высокие значения температуры и в большинстве областей будет без осадков. Такой прогноз на ближайшие дни обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью 14-20°, в южных областях до 23°. Днем воздух будет прогреваться до 26-33°.

Будет сухо, только на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение 17 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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В пятницу в Украине также будет преобладать сухая погода, лишь в большинстве западных областей пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 15-21°, в южной части - до 23°, а днем по всей стране столбики термометров покажут 27-33°.

В Украину возвращается жара - что известно

По данным Погода УНИАН, первая половина недели будет сухой и довольно солнечной. С середины недели облачности станет больше, на западе начнутся дожди и грозы, которые немного снизят температуру. На остальной территории страны будет держаться сильная жара.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, температурный фон в Украине будет медленно повышаться. Уже с 16 августа дневные температуры достигнут в большинстве областей отметки +35 °С, а на юге - вплоть до +37...+38 °С.

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