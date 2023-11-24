В большинстве областей Украины объявили второй уровень опасности.

В Украине в конце недели ожидается мощная непогода с сильными дождями, метелями, гололедом и сильным ветром. В результате непогоды местами наметет до полуметра снега, прекратится движение транспорта, а на Черном море разразится шторм. Об ухудшении погоды предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с влиянием активного циклона в Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности", - говорят синоптики.

По их данным, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады.

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В Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях будут сильные дожди и мокрый снег, местами гололед.

"Прирост снежного покрова в указанных областях 20-30 см, местами 40-50 см", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Также, по прогнозам синоптиков, ожидаются метели, снежные заносы, а на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди.

"В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

В то же время на акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн будет достигать 30-50 дм.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, прекращению работы портов на побережье морей; нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", - отмечают в Укргидрометцентре.

Смена погоды в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погода в Украине будет меняться. По ее данным, в воскресенье-понедельник снова ожидается усиление осадков из-за циклона. Он принесет снегопады, сильные ветры, налипание мокрого снега, а потом - снова возвращение морозов.

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