В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)
Еще рано радоваться весеннему теплу.
После вчерашнего тепла, когда температура воздуха достигала 20 градусов, в Украину идут дожди и похолодание.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Карпатах ударил мороз и выпало 15 сантиметров снега (фото)
Сегодня синоптики прогнозируют снижение температуры до 8-10 градусов. А на выходных - ночные заморозки. Не слишком будет радовать теплая погода украинцев и на следующей неделе.
"В понедельник и вторник будут еще довольно прохладные ночи - даже около 0 градусов. В Карпатах еще может даже выпадать мокрый снег, но для горного района это типично", - говорит синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.
Прогноз погоды в Украине на выходные 3-4 апреля: данные Погоды УНИАН
В ближайшую субботу, 3 апреля, Луцк, Черновцы, Симферополь и Харьков накроют дожди. На остальной территории выглянет солнце. Температурный максимум составит +14° на юге. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +9°...+10°. В воскресенье - местами похолодает до +7°. Дожди пройдут практически везде, кроме Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода практически не изменится, только добавится дождь.
Во Львове в субботу ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +8°, переменная облачность, дождь.
В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ожидается дождь, +4°...+9°.
- Винница+11°... -1°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+17°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+11°... +1°
- Кропивницкий+16°... +1°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+12°... 0°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+15°... +4°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+17°... +2°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+16°... 0°
- Тернополь+10°... -1°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+16°... +5°
- Хмельницкий+9°... -1°
- Черкассы+13°... 0°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+12°... -1°