В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)

Еще рано радоваться весеннему теплу.

Ночью в Украине все еще ожидаются заморозки / getbg.net

После вчерашнего тепла, когда температура воздуха достигала 20 градусов, в Украину идут дожди и похолодание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня синоптики прогнозируют снижение температуры до 8-10 градусов. А на выходных - ночные заморозки. Не слишком будет радовать теплая погода украинцев и на следующей неделе.

"В понедельник и вторник будут еще довольно прохладные ночи - даже около 0 градусов. В Карпатах еще может даже выпадать мокрый снег, но для горного района это типично", - говорит синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Прогноз погоды в Украине на выходные 3-4 апреля: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу, 3 апреля, Луцк, Черновцы, Симферополь и Харьков накроют дожди. На остальной территории выглянет солнце. Температурный максимум составит +14° на юге. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +9°...+10°. В воскресенье - местами похолодает до +7°. Дожди пройдут практически везде, кроме Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода практически не изменится, только добавится дождь.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +8°, переменная облачность, дождь.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ожидается дождь, +4°...+9°.