Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ухудшение погоды в ближайшее время.

Вскоре похолодание в Украине усилится. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Сегодня, по ее данным, холоднее всего будет на севере Украины - всего +7...+9 градусов. Немного теплее, +7...+11, будет в Винницкой области и в Западных областях, +9...+12 градусов.

"Ближе к пятнице в прохладных регионах потеплеет, однако уже в субботу в западных областях, а в воскресенье, 6-го апреля, практически повсеместно в Украине распространится холодная воздушная масса", - предупредила Наталка Диденко.

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На следующей неделе, по ее словам, похолодание только усилится. Снижение температуры будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом.

Наталка Диденко акцентировала, что прогноз предварительный и потребует уточнения.

Похолодание в Украине - прогноз

В ближайшие дни в Украине прогнозируется значительное похолодание, а местами возможен и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, прохладная погода продержится ориентировочно до 9 апреля.

"Начиная с 5-го, до 9-го. Там будут невысокие значения температуры. Ночь - до 0 может опускаться. Может кое-где даже немного ниже... Дневные максимумы преимущественно "плюсовые", но не такие, как сейчас. Конечно, будут более низкие значения. Но с "плюсом", - пояснила Птуха.

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