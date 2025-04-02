3 и 4 апреля погода в Украине стабилизируется, однако с 5 числа вернутся осадки, задождит, усилится ветер, а местами похолодает до -4° и будет мокрый снег.

В Украине ожидается кратковременное улучшение погоды. В течение 3 и 4 апреля осадки прекратятся и температура, но уже с 5 числа вернутся дожди, а на западе и севере из-за похолодания будет мокрый снег. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 3 апреля

В четверг, говорит синоптик, дождливая погода сохранится в Крыму и Приазовье. На остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер будет 7 - 12 м/с, на юге местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью +1...+7 °С, на юге местами до +10 °С. Днем по всей стране воздух прогреется до +12...+17 °С.

Погода 4 апреля

Накануне выходных по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер утихнет до, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, днем будет +13...+18 °С.

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Погода 5 апреля

"В субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны за исключением Крыма и Приазовья пройдут дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом", - прогнозирует Кибальчич.

Ветер усилится до 7 - 12 м/с. Температура ночью +5...+10 °С. Днем в западных и северных областях похолодает до +2...+7 °С, в других регионах страны +10...+18 °С, а на юге Одесской области ожидается до +20 °С.

Погода 6 апреля

"В воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона прогнозируется неустойчивая и холодная погода", - предупреждает специалист.

По его данным, пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных областях преимущественно мокрого снега. Кое-где осадки будут значительными. Ветер будет 7 - 12 м/с, местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура в северных и западных областях ночью будет падать до -4...+1 °С, днем -1...+4 °С. В южных и восточных регионах ночью +3...+8 °С, а днем +12...+17 °С.

С 5 апреля в Украине ожидаются невысокие температурные показатели. Ночью возможно снижение до 0°C, а местами даже немного ниже. Днем температура будет оставаться в плюсовом диапазоне, однако будет заметно ниже, чем сейчас.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что такая погода продлится как минимум до 9 апреля.

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