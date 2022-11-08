Благодаря антициклону в Украине ожидается сухая и даже солнечная погода.

С завтрашнего дня, 9 ноября, во всей Украине потеплеет. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее прогнозу, это потепление продлится недолго. Уже на следующей неделе в Украину придет похолодание.

Так, по ее словам, 9 ноября температура воздуха в Украине составит +10...+14 градусов, немного прохладнее будет в восточных областях, +7...+10 градусов.

"Южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве наших областей - дождей в среду не будет", - рассказала синоптик. Однако, по ее данным, ожидаются туманы.

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"Теплая погода продлится, а со следующей недели придет логичное ноябрьское похолодание", - резюмировала она.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, на 9 ноября в большинстве областей объявили I уровень опасности.

В частности, по данным Укргидрометцентра в большинстве областей ожидается туман, а видимость упадет до 200-500 метров.

"Ночью и утром 9 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

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